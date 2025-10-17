Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 14:01

Назван новый срок явки в военкомат по электронной повестке

Госдума ограничит 30 днями срок явки в военкомат по электронной повестке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума ограничит срок явки граждан в военкомат по электронной повестке 30 днями с момента ее размещения в реестре. Это стало известно после одобрения поправок законопроекта о круглогодичном призыве, внесенного комитетом по обороне. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Инициаторами законопроекта от 22 июля 2025 года выступили председатель комитета Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. В сентябре проект прошел первое чтение.

Предлагаемые изменения касаются статьи 7.1 закона «О воинской обязанности и военной службе», которая включает временные меры для обеспечения явки граждан по повесткам военных комиссариатов. Согласно действующей редакции, гражданам, подлежащим призыву, запрещается выезд из России с момента размещения повестки в общедоступном реестре.

Ранее стало известно, что Госдума может рассмотреть во втором чтении законопроект о введении круглогодичного призыва на военную службу 21 октября. В случае принятия призыв будет проводиться с 1 января по 31 декабря.

