Госдума может рассмотреть законопроект о круглогодичном призыве

Госдума может рассмотреть во втором чтении законопроект о введении круглогодичного призыва на военную службу 21 октября, говорится в решении комитета по обороне, опубликованном в думской электронной базе. Документ предполагает, что призыв на военную службу будет проводиться на основании указа президента в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря.

Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 22 июля. Его авторами выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый заместитель председателя комитета Андрей Красов.

Предложить Совету Государственной Думы принять следующие решения: включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы для рассмотрения во втором чтении 21 октября 2025 года, — говорится в документе.

Ранее правительство РФ поддержало законопроект о лишении человека приобретенного гражданства, если он уклоняется от постановки на воинский учет, но попросило его доработать. Теперь мигрантам при получении паспорта нужно будет в течение двух недель явиться в военкомат или в течение недели подать заявление на «Госуслугах». Если этого не сделать, лицо с приобретенным гражданством будет признано уклонистом. Оспорить новый статус можно будет в течение 30 дней, лично явившись в военкомат.