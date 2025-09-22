«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 07:27

В России одобрили ужесточение мер против уклонистов

Кабмин РФ поддержал законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства

Правительство России поддержало законопроект о лишении человека приобретенного гражданства, если он уклоняется от постановки на воинский учет. Однако, согласно официальному отзыву Кабмина, проект следует немного доработать, передает ТАСС.

Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний, — говорится в сообщении.

По правилам, после вступления в гражданство необходимо в течение двух недель явиться в военкомат или в течение недели подать заявление на «Госуслугах». Если человек не сделал этого, законопроект предлагает выносить заключение «об установлении факта уклонения от исполнения обязанностей по воинскому учету».

В течение пяти дней военкомат отправит уклониста в территориальный орган МВД для принятия решения о прекращении гражданства. Однако если в течение 30 дней человек все же явится в военкомат, то заключение будет отменено. За повторным гражданством получится обратиться только через три года.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что круглогодичный призыв на военную службу позволит проводить медицинские комиссии в течение года, не перегружая врачей. При этом отправлять новобранцев в армию продолжат исключительно с 1 октября по 31 декабря и с 1 апреля по 15 июля, уточнил он.

