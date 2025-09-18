Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 17:19

В Госдуме объяснили, для чего нужен круглогодичный призыв в армию

Депутат Колесник: призыв круглый год позволит разгрузить врачей на медкомиссиях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Круглогодичный призыв на военную службу позволит проводить медицинские комиссии в течение года, не перегружая врачей, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, переданным Pravda.Ru, отправлять новобранцев в армию продолжат исключительно с 1 октября по 31 декабря и с 1 апреля по 15 июля.

Медики вынуждены надолго покидать свои учреждения, чтобы провести комиссии призывников. Это создает перегрузки и сбои в работе отделений, особенно в хирургии и других специализированных подразделениях. Круглогодичный формат позволит распределить проверки более равномерно и избежать подобных проблем, — пояснил парламентарий.

Ранее Колесник заявил, что законопроект о круглогодичном призыве на воинскую службу повлияет только на бюрократические процедуры. По его словам, сроки осеннего и весеннего призывов не изменятся.

Госдума
призывники
депутаты
медики
