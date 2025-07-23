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23 июля 2025 в 12:24

В ГД объяснили, как проект о круглогодичном призыве изменит жизнь россиян

Депутат Колесник: проект о круглогодичном призыве повлияет только на бюрократию

Андрей Колесник Андрей Колесник Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Законопроект о круглогодичном призыве на воинскую службу повлияет только на бюрократические процедуры, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, сроки осеннего и весеннего призыва не изменятся.

Сроки призывов не изменяются. Они остаются те же самые и у осеннего, и у весеннего призыва. Ничего там не изменилось, просто комиссия и все остальные бюрократические процедуры будут проводиться в течение года, чтобы вот потом штурмовщиной не занимались, а нормально подошли призывники к определенным срокам. Меняется только процедура прохождения комиссии [перед началом службы]. Нужно выявить у призывника наличие всяких вредных привычек, его психофизические особенности. Все то же самое, что и было, только это немножко будет расширено по времени, — сказал Колесник.

Ранее стало известно о внесении на рассмотрение Госдумой инициативы о круглогодичном воинском призыве, который будет осуществляться с 1 января по 31 декабря на основании указа российского лидера Владимира Путина. Авторами законопроекта значатся Красов и глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

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