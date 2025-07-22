Депутаты предложили призывать россиян круглый год В Госдуму внесли закон о призыве в армию круглый год

В Госдуму внесли законопроект об изменении сроков военного призыва: согласно документу, он будет проводиться круглый год — с 1 января по 31 декабря на основании указа президента. Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. Документ размещен в электронной базе Госдумы.

Законопроектом предлагается изменить подход к проведению призыва граждан на военную службу и установить, что призыв граждан на военную службу осуществляется в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря) на основании указа президента РФ, — сказано в тексте проекта федерального закона.

Депутаты предлагают проводить медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии в течение всего года. Однако отправка новобранцев будет осуществляться только с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

До этого Минцифры России разработало поправки, которые позволят IT-специалистам из аккредитованных компаний получать отсрочку от срочной службы. Согласно новым правилам, выпускники смогут оформить отсрочку до получения диплома.