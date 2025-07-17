Минцифры предложило выдавать отсрочку от армии для айтишников без дипломов

Минцифры России разработало поправки, которые позволят ИТ-специалистам из аккредитованных компаний получать отсрочку от срочной службы даже при отсутствии диплома на момент формирования списков, проект опубликован на федеральном портале нормативно правовых актов. Согласно новым правилам, выпускники смогут оформить отсрочку до получения диплома, но должны будут представить документ об образовании в призывную комиссию.

Теперь ИТ-специалисты из аккредитованных ИТ-компаний, закончившие обучение, смогут получить отсрочку, даже если диплом о высшем образовании еще не выдан на момент формирования списков Минцифры. При этом документ нужно будет представить в призывную комиссию, — сказано в документе.

Кроме того, Минцифры предлагает расширить перечень ИТ-специальностей, дающих право на отсрочку. В него могут войти магистерские программы по направлениям «Радиофизика» и «Статистика», а также бакалавриат по специальности «Ядерная физика и технологии».

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы предлагают разрешить призывным комиссиям пересматривать некоторые решения, в том числе касающиеся отсрочки от службы в армии. По задумке авторов инициативы, сделать это можно будет, если в «день исполнения» возникнут определенные «обстоятельства».