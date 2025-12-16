Новый год-2026
16 декабря 2025 в 11:45

Добровольцам в зоне СВО сообщили приятную новость о пенсиях

Картаполов: «Единая Россия» утроит пенсионный стаж добровольцев в зоне СВО

В России для добровольцев, выполняющих задачи в составе добровольческих формирований, будет введен особый порядок начисления пенсии, при котором один день службы будет засчитываться как три дня пенсионного стажа, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, представляя соответствующий законопроект по инициативе партии «Единая Россия». По его мнению, эта мера является своевременной и справедливой, передает корреспондент NEWS.ru.

Будет начисляться пенсия за то время, пока они выполняют задачи. Причем при выполнении боевых задач, расчет будет [следующим]: один день выполнения задачи равен трем дням начисления пенсии. Мы считаем, что это очень своевременно, справедливо, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий военнослужащим право на безвозмездный проезд к месту проведения военно-врачебного освидетельствования и в обратном направлении. Документ обеспечивает возмещение затрат на перемещение железнодорожным, воздушным, водным или автомобильным транспортом.

