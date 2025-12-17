Депутат раскрыл детали закона о пенсиях добровольцам за выслугу лет Журавлев: пенсии добровольцам за выслугу лет приравняют к выплатам военным ВС РФ

Пенсии добровольцам за выслугу лет будут подсчитываться на одном уровне с выплатами кадровым военнослужащим, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев, комментируя принятый Госдумой законопроект. По его словам, это позволит обеспечить равные привилегии для всех участников боевых действий.

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о назначении участникам добровольческих формирований пенсий за выслугу лет. Закон устанавливает механизм, согласно которому будут засчитывать периоды пребывания граждан в добровольческих формированиях, созданных в соответствии с федеральным законом «Об обороне», при назначении пенсий за выслугу лет. Теперь они будут начисляться добровольцам точно так же, как и тем, кто служит под эгидой Министерства обороны. Таким образом, мы просто приводим документы к общему знаменателю, наделяя одинаковыми льготами и преференциями всех, кто защищает Родину с оружием в руках, — поделился Журавлев.

Он подчеркнул, что Госдума продолжает активную работу над обеспечением прав участников добровольческих отрядов, стремясь приравнять их к кадровым военным. По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность этого вопроса.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что в 2026 году военные пенсии в России будут проиндексированы дважды: в январе и октябре. По его словам, в 2025 году коэффициент денежного довольствия увеличился до 93,59%.