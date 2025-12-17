Новый год-2026
17 декабря 2025 в 16:27

В Сети появилось видео с признанием Чистякова в шпионаже и госизмене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гражданин России и Украины Егор Чистяков, осужденный на девять лет за госизмену в форме шпионажа, на видео признался в содеянном, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. На кадрах, оказавшихся в распоряжении NEWS.ru, он пояснил, что передавал СБУ информацию о военных объектах и военнослужащих.

В конце октября связались и говорят: «Сможешь съездить недалеко по Москве? И с семи до восьми нужно посмотреть, какие машины приезжают и уезжают, записать номера, передать и посмотреть, где находятся камеры». Я переписал вручную эти номера, — рассказал Чистяков.

По словам осужденного, перед выполнением заданий от украинских кураторов он побывал в Киеве. Там представители спецслужб проверили Чистякова на полиграфе, а затем рассказали, как вычислить за собою слежку.

Ранее чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко приговорили к 19 годам колонии и штрафу в 1 млн рублей по делу о госизмене, участии в террористической деятельности и незаконном хранении взрывчатки. Соответствующее решение вынес суд в Москве, женщина признала вину по восьми эпизодам.

