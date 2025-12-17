В Сети появилось видео с признанием Чистякова в шпионаже и госизмене

Гражданин России и Украины Егор Чистяков, осужденный на девять лет за госизмену в форме шпионажа, на видео признался в содеянном, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. На кадрах, оказавшихся в распоряжении NEWS.ru, он пояснил, что передавал СБУ информацию о военных объектах и военнослужащих.

В конце октября связались и говорят: «Сможешь съездить недалеко по Москве? И с семи до восьми нужно посмотреть, какие машины приезжают и уезжают, записать номера, передать и посмотреть, где находятся камеры». Я переписал вручную эти номера, — рассказал Чистяков.

По словам осужденного, перед выполнением заданий от украинских кураторов он побывал в Киеве. Там представители спецслужб проверили Чистякова на полиграфе, а затем рассказали, как вычислить за собою слежку.

