Диверсанты на границе, гадалки для ВСУ: новости СВО на вечер 17 декабря

Диверсанты на границе, гадалки для ВСУ: новости СВО на вечер 17 декабря

Киев потерял Герасимовку, в Харьковской области новый котел, диверсантов ликвидировали на границе с Россией, а гадалки «предсказывают» ракетные удары. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 17 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Без шансов на возврат

ВС РФ освободили Герасимовку в Днепропетровской области. Успех операции обеспечили бойцы группировки войск «Восток». Немногим ранее военнослужащие установили контроль над Песчаным.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Герасимовка Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

Продолжаются боевые столкновения и за город Константиновка в Донецкой области. По словам министра обороны России Андрея Белоусова, этот населенный пункт станет ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе. Речь идет о Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации.

«Город является ключом к последнему оплоту киевского режима в Донбассе — Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. Захват этого рубежа позволит завершить освобождение Донецкой Народной Республики в короткие сроки», — подчеркнул глава ведомства.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что за год ВС РФ освободили свыше 300 населенных пунктов, включая крупные города и укрепленные районы. По словам лидера государства, которые передает пресс-служба Кремля, противники не устояли перед мужеством и воинским искусством российских бойцов.

«В этом году уже освобождено свыше 300 населенных пунктов. <...> [Противники] не устояли, оказались бессильными перед мужеством и воинским искусством наших бойцов», — заявил президент.

В котле тем временем оказалась военная группировка ВСУ в Богуславке и Новой Кругляковке Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это произошло благодаря успешному продвижению ВС России в районе реки Оскол. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

«Под огневой контроль ВС РФ перешла пятикилометровая береговая линия Оскольского водохранилища. Группировка украинских боевиков в населенном пункте Богуславка и в районе Новой Кругляковки оказалась в тактическом окружении», — подчеркнул он.

А артиллеристы 121-го мотострелкового полка группировки войск «Запад» сорвали попытку ВСУ приблизиться к Купянску Харьковской области. Враг пытался подойти к населенным пунктам Московка, Радьковка и Соболевка.

«Артиллерийские расчеты 121-го мотострелкового полка группировки войск „Запад“, действующие на Купянском направлении в Харьковской области, пресекли перемещение групп ВСУ, пытающихся подойти к населенным пунктам Московка, Радьковка и Соболевка в Харьковской области», — говорится в сообщении.

Диверсия под Белгородом

В Сумской области российские военные предотвратили попытку украинских сил развернуть артиллерию. По данным Минобороны РФ, расчеты дронов группировки «Север» уничтожили две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» с помощью FPV-беспилотников с оптоволоконным наведением.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Воздушная разведка обнаружила цели при совершении марша к боевым позициям. После получения данных целей от воздушной разведки расчеты подняли в воздух FPV-дроны на оптоволоконном управлении. Каждый беспилотник был снаряжен кумулятивной боевой частью», — пояснили в ведомстве.

В результате атаки экипаж одной из САУ, бросив орудие, скрылся в лесу. Вторая установка была уничтожена точным попаданием — оператору удалось провести дрон через густые ветви, где украинские военные пытались замаскировать технику.

Также была предотвращена диверсия в Белгородской области. По данным Telegram-канала SHOT, группу из трех человек ликвидировали в шести километрах от российской границы, около села Старица в Харьковской области. По данным публикации, ДРГ направлялась в сторону населенного пункта Муром. Издание указывает, что передвижение группы было обнаружено российским беспилотником, который отслеживал ее попытку пересечь границу.

На фоне этого Белоусов заявил, что риск вторжения ВСУ в Россию снизился до минимума благодаря созданию зоны безопасности в украинских приграничных регионах. По его словам, речь идет о Белгородской, Курской и Брянской областях.

«Группировка войск „Север“: освобожден крупный приграничный город Волчанск и продолжается создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях. В результате снижена угроза вторжения противника в Белгородскую, Курскую и Брянскую области», — уточнил Белоусов.

Наемники и гадалки

Пленный украинский военнослужащий Иван Федино раскритиковал командование за то, что оно оставило бойцов на позициях под минометным огнем. Как и многих других, его мобилизовали принудительно — представители ТЦК (украинский аналог военкомата) задержали его прямо на улице. После непродолжительной подготовки в учебном подразделении Федино отправили на передовую.

ТЦК Украины Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

«К командованию отношусь не очень хорошо, потому что, можно сказать, бросили на произвол судьбы. Надо было выводить нас с позиций, а не оставлять там еще. „Ждите, ждите“. Дождались», — вспоминает Федино.

Федино рассказал, что из-за непрерывных атак российских дронов и минометных обстрелов украинские бойцы не могли покинуть укрытия. В результате он и трое сослуживцев приняли решение уйти с позиций. Группа спряталась в заброшенном доме, где нашла гражданскую одежду и переоделась. Чтобы укрыться от холода, военные перенесли в подвал матрасы и одеяла. В конце концов они дождались подхода российских войск и сдались в плен без сопротивления.

Тем временем жители прифронтовых районов Украины массово обращаются к гадалкам, пытаясь узнать прогнозы по поводу возможных атак. В социальных сетях предсказатели публикуют ответы, указывая приблизительное время и направление ударов. Особенно активны запросы от жителей Днепропетровской области. Помимо предсказаний, гадалки оценивают уровень угрозы — например, по 10-балльной шкале. Некоторые также проводят для военных ВСУ защитные обряды.

Читайте также:

Драка за нефть: почему Трамп угрожает Венесуэле, при чем тут Россия

Теракт в колонии в Ростове 17 декабря: кто готовил нападение, подробности

Диверсанты под Белгородом, семья шпионов: как ВСУ атакуют Россию 17 декабря