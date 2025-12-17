ВСУ загнали в угол на важном участке фронта под Харьковом

ВСУ загнали в угол на важном участке фронта под Харьковом Марочко: ВСУ попали в тактическое окружение в Богуславске и Новой Кругляковке

Группировка ВСУ в Богуславске и Новой Кругляковке Харьковской области попала в окружение, заявил в своем Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это произошло благодаря успешному продвижению ВС России в районе реки Оскол.

Под огневой контроль ВС РФ перешла пятикилометровая береговая линия Оскольского водохранилища. Группировка украинских боевиков в населенном пункте Богуславка и в районе Новой Кругляковки оказалась в тактическом окружении, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российские бойцы пресекли попытку развертывания артиллерии противника в Сумской области. Так, расчеты БПЛА группировки войск «Север» ликвидировали две самоходные установки «Гвоздика». Цели были уничтожены с помощью FPV-дронов с оптоволоконным управлением.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что артиллеристы 121-го мотострелкового полка группировки войск «Запад» сорвали попытку ВСУ приблизиться к Купянску. В ведомстве отметили, что вражеские войска пытались подойти к населенным пунктам Московка, Радьковка и Соболевка.