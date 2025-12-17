Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 09:04

ВСУ загнали в угол на важном участке фронта под Харьковом

Марочко: ВСУ попали в тактическое окружение в Богуславске и Новой Кругляковке

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Группировка ВСУ в Богуславске и Новой Кругляковке Харьковской области попала в окружение, заявил в своем Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это произошло благодаря успешному продвижению ВС России в районе реки Оскол.

Под огневой контроль ВС РФ перешла пятикилометровая береговая линия Оскольского водохранилища. Группировка украинских боевиков в населенном пункте Богуславка и в районе Новой Кругляковки оказалась в тактическом окружении, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российские бойцы пресекли попытку развертывания артиллерии противника в Сумской области. Так, расчеты БПЛА группировки войск «Север» ликвидировали две самоходные установки «Гвоздика». Цели были уничтожены с помощью FPV-дронов с оптоволоконным управлением.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что артиллеристы 121-го мотострелкового полка группировки войск «Запад» сорвали попытку ВСУ приблизиться к Купянску. В ведомстве отметили, что вражеские войска пытались подойти к населенным пунктам Московка, Радьковка и Соболевка.

ВСУ
ВС РФ
Украина
Харьковская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве затопило склады с техникой Apple на 30 млн рублей
Автоэксперт раскрыл, как изменилось отношение россиян к ремонту машин
Главврач устроил шоу «Большой брат» в стенах своей больницы
ФИФА пошла навстречу футбольным болельщикам в вопросе билетов
Венесуэла жестко ответила на притязания США
Путин исполнил новогодние мечты детей
Московский тиктокер выпил свою кровь и едва не умер
Помощница Винокура ответила на слухи о завершении карьеры юмориста
Салат с кальмарами на Новый год: яркий хит стола
Внука и его деда застрелили при попытке мобилизации под Херсоном
Винокур окончательно отказался от карьеры ведущего
Сотни эстонцев стоят в очередях на границе, чтобы попасть в Россию
ВСУ пытались проникнуть в Белгородскую область
Российские «Ярсы» вышли на боевое патрулирование в Сибири
ФСБ задержала отца и дочь, планировавших перейти на сторону Киева
Суд обязал 10 россиян выплатить Долиной 67 млн рублей
Вучич раскрыл, чью сторону займет Сербия в конфликте России и Европы
«Слабые звенья» рынка: что мешает стабильным поставкам в регионах
В Госдуме нашли способ, как защитить россиян от «бабушкиных схем»
Байден неожиданно вышел на связь с заявлением о России
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.