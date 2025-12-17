Драка за нефть: почему Трамп угрожает Венесуэле, при чем тут Россия

Президент США Дональд Трамп объявил власти Венесуэлы террористической организацией и пригрозил им беспрецедентными мерами. Штаты наращивают военные силы вблизи морских границ Боливарианской Республики. Эксперты считают, что глава Белого дома пытается психологически давить на руководство государства, чтобы заключить очередную выгодную сделку и заполучить нефтяные богатства Венесуэлы. Какие факторы удерживают Вашингтон от военного вторжения и почему один из них — Россия — в материале NEWS.ru.

Почему Трамп угрожает властям Венесуэлы

Трамп в социальной сети Thuth Social объявил власти Венесуэлы террористической организацией. «Шок для них будет беспрецедентным — до тех пор, пока они не вернут Соединенным Штатам Америки всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли», — заявил глава Белого дома.

В 2007 году тогдашний президент Венесуэлы Уго Чавес национализировал активы иностранных нефтяных компаний, в том числе американских Exxon Mobil и ConocoPhilips. Они оценили свой ущерб в $7 млрд и $20 млрд соответственно.

По данным издания The Wall Street Journal, США перебрасывают вооружения к границам латиноамериканской страны, готовясь к нанесению ударов по наземным целям. Речь идет об истребителях пятого поколения F-35A, самолетах радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler и вертолетах Sikorsky HH-60W. Официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Вашингтон не планирует вести длительную войну с Каракасом и может ограничиться точечными ударами с воздуха.

Ранее Белый дом подтвердил сообщения о захвате венесуэльского нефтяного танкера, который шел на Кубу. Груз с корабля был конфискован. Власти Венесуэлы заявили протест, назвав эти действия США пиратством.

Риторика Трампа в большей степени похожа на начало жесткого торга для заключения очередной сделки, чем на готовность к военному конфликту, отметил историк-американист Александр Антошин.

«Со стороны главы Белого дома это агрессивные переговоры. Он такое любит — занимается подобными вещами регулярно. Сомневаюсь, что Трамп начнет полноценное вторжение. Максимум дело может ограничиться несколькими показательными одиночными ударами, как было в случае с Ираном. Этим мало чего можно добиться», — сказал эксперт в разговоре с NEWS.ru.

По мнению Антошина, истинные мотивы Трампа заключаются в принуждении Каракаса впустить американские компании, особенно нефтяные, на местный рынок.

«Венесуэла обладает крупнейшими запасами черного золота. У США, по некоторым данным, намечаются проблемы с добычей сланцевой нефти. Скорее всего, Трамп таким образом принуждает Каракас к тому, чтобы американские компании получили доступ к венесуэльской нефти», — сказал Антошин.

Почему Венесуэла имеет большое значение для России

Для Москвы напряженность вокруг Венесуэлы является определенной проблемой, отметили эксперты. В ноябре между Россией и Боливарианской Республикой вступил в силу договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Две страны ведут совместные проекты уже несколько десятилетий.

«Мы 25 лет вкачиваем в Венесуэлу совершенно дикие деньги. У нас куча миллиардных проектов по совместной разработке месторождений углеводородов. Это один из основных партнеров по закупке нашего вооружения. Каракас — один из наших основных форпостов в Латинской Америке. Интересы российских финансово-промышленных групп, госкорпораций, политические и экономические интересы России в целом в Венесуэле весьма значительны», — рассказал в беседе с NEWS.ru политолог Виктор Сухотин.

По словам эксперта, давление США на Венесуэлу началось не с Трампа — он просто решил его актуализировать.

«У Трампа нет особой ненависти к Каракасу. У него может быть особая ненависть к президенту страны Николасу Мадуро как наследнику Чавеса. Венесуэла под руководством предыдущего лидера начала максимально открыто выступать против политики США. Вслед за ней так или иначе подтянулись остальные латиноамериканские страны. Может быть, кроме Аргентины при ее нынешнем руководстве», — напомнил Сухотин.

Все это вызывает не только раздражение, но и серьезную озабоченность у Белого дома и хрестоматийно республиканской администрации, подчеркнул он.

«После Второй мировой войны американские республиканцы традиционно считают Латинскую Америку зоной своих особых интересов. Это началось не с Трампа и не им закончится. Но именно сейчас Латинская Америка выходит из-под американской опеки», — подчеркнул Сухотин.

Насколько вероятен вооруженный конфликт между США и Венесуэлой

В арсенале США не так много мер по принуждению Каракаса к каким-либо сделкам. Военные методы далеко не в приоритете, отметили эксперты.

Сухотин заявил, что Трамп до последнего будет заявлять, что хочет воевать, но куда реалистичнее выглядит торговая блокада Венесуэлы со стороны США.

«Возможно, с торговой блокадой что-нибудь получится, но в джунгли американцы не полезут. В последнее время они не хотят этого делать. Это же не арабам ковровые бомбардировки устраивать. В джунглях по-всякому может ситуация повернуться», — отметил он.

По словам эксперта, даже если Штаты начнут полноценную военную операцию, то это будет попытка точечного захвата или ликвидации руководства Венесуэлы.

«США без гарантий успеха, в контексте провалов предыдущих военных кампаний, совершенно не нужно и не хочется влезать в новые конфликты. Гарантий успеха в Венесуэле для Вашингтона нет никаких. Да и обострять отношения с Россией, с которой у Каракаса стратегическое партнерство, — не самый надежный сценарий», — пояснил политолог.

По мнению Антошина, для Трампа и его окружения сама риторика о возможном конфликте с Венесуэлой сулит определенные экономические выгоды. Тем не менее они могут обернуться политическими проблемами.

«Угрозы Трампа очень сильно нервируют рынок и искусственно завышают цены на нефть. Поэтому вполне допускаю, что в окружении главы Белого дома есть люди, которые чудесно играют на бирже, понимая его истинные намерения. Если ты знаешь, когда начнется вторжение, то можешь зарабатывать колоссальные деньги, играя на бирже», — сказал американист.

Однако в будущем это может ударить по политической репутации американского президента и его команды. «Если подобные истории всплывут, а они всегда всплывают, это будет очень болезненный удар по Трампу накануне выборов в конгресс», — сказал Антошин.

