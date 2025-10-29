Включил задний ход: в какие игры Трамп решил играть с РФ. Лавров все видит

Трамп снова заговорил о немедленном перемирии по линии фронта в зоне СВО. Лавров выразил недоумение по этому поводу и напомнил, что в ходе саммита на Аляске американский лидер признал необходимость устранения первопричин конфликта. Эксперты уверены, что очередное изменение позиции главы США не повлияет на судьбу Украины и переговорный процесс. Что может скрываться за словами Трампа и как это связано с успешными испытаниями новой российской ракеты «Буревестник» — в материале NEWS.ru.

Что в новых заявлениях Трампа удивило Лаврова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на III Международной конференции по евразийской безопасности в Минске, выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп вернулся к «отработанным позициям» по вопросу возможного мирного урегулирования украинского конфликта, выдвигая требования о немедленном перемирии по линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

«Удивительно было, что вдруг президент Трамп опять ушел на позиции, которые, казалось бы, уже отработаны и которые отражают лишь лихорадочное желание европейцев и режима Зеленского получить паузу для того, чтобы вновь накачать оружием киевскую структуру», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что лидер США и до и после саммита на Аляске неоднократно говорил: нужен долгосрочный устойчивый мир, а не временное прекращение огня, которое ничего не даст, даже если оно продлится год или два.

«Я надеюсь, что все-таки та логика, которая была Соединенными Штатами воспринята, логика установления долгосрочного мира, она возобладает», — подчеркнул Лавров.

Трамп, выступая 29 октября на саммите АТЭС в Южной Корее, в очередной раз выразил уверенность, что мирное соглашение России и Украины будет достигнуто.

Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Единственное, что я пока не сделал, — это Россия и Украина. Но и это будет сделано», — заявил глава Белого дома.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь снова заявил, что Киев готов на перемирие по линии боевого соприкосновения.

«Мы идем к дипломатии только с позиции, где мы стоим. Мы не будем делать никаких шагов назад и выходить из той или иной части нашего государства», — подчеркнул он, выразив при этом готовность к трехсторонней встрече с главами России и США.

Эксперты, впрочем, полагают, что вероятность заключения мира между Россией и Украиной на условиях Зеленского равна нулю.

Историк и политолог Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru указал на то, что подобное развитие событий невозможно даже с юридической точки зрения.

«Эти новые, а вернее, воссоединившиеся с РФ территории по Конституции уже российские. Путин, помимо того что он верховный главнокомандующий, еще и гарант Конституции. И он, естественно, не пойдет на ее нарушение и отторжение от России части территорий в силу какого-то внешнего давления», — пояснил эксперт.

Что скрывается за сменой позиции Трампа

По мнению Скачко, Трамп снова «поменял позицию» не ради защиты Украины и «замораживания» конфликта, а, напротив, чтобы мотивировать Россию активизироваться на линии фронта, поскольку американский президент очень хочет «показать, что он миротворец, но ему нужно сделать это как можно быстрее».

«В информационном шуме, который сейчас создает Трамп, отчетливо можно услышать призыв к Путину: „Делай быстрее, 78% Донбасса уже освободил, дожми еще 22%!“», — заявил Скачко.

Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley

Необходимо брать в расчет особенности подхода главы США к дипломатии и внешней политике, уверен главный редактор сайта «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов» историк спецслужб Валентин Мзареулов.

«Трампу наплевать на имидж, на дипломатические правила, он просто торгуется, как принято в девелоперском бизнесе, который несколько отличается от дипломатической системы и системы глобальных внешнеполитических угроз», — отметил эксперт.

По мнению Мзареулова, Трамп в своих заявлениях по Украине исходит из классической схемы бизнес-переговоров: «Оказанная услуга ничего не стоит, как и осуществленная угроза ничего не стоит».

«Поэтому в выступлениях американского президента присутствуют как обещание услуг, так и обещание тех или иных угроз, при заведомом отсутствии намерения эти угрозы осуществлять», — пояснил историк спецслужб.

Что еще могло повлиять на изменение позиции Трампа

Неправильно судить об общей конфигурации миротворческого процесса по той точке, в которой на сегодняшний день находятся Москва и Вашингтон по вопросу Украины, указал Мзареулов.

По его словам, нынешний «откат» Трампа на предыдущие позиции вообще может быть связан не с Украиной, а с нервной реакцией США на успешные испытания российской ракеты на ядерном двигателе «Буревестник».

Ракета «Буревестник» Фото: РИА Новости

«Возможно, Трамп просто не хочет, чтобы его политические конкуренты расценивали его конструктивную миротворческую линию как то, что он в очередной раз „прогнулся под Путина“ из-за очередного не имеющего аналогов российского оружия», — сказал историк спецслужб.

По мнению Скачко, в контексте испытаний новой российской ракеты Трампу нужно было «сказать хоть что-то, и желательно жесткое», поскольку его противники могли расценить молчание как страх.

«Молчать — признак согласия и онемения от ужаса. Да, вот такая дурацкая политика, но вы же видели этих современных западных политиков», — отметил эксперт.

Он выразил уверенность, что о реальном начале переговорных процессов между Москвой и Вашингтоном можно будет говорить лишь после полного освобождения новых российских территорий.

«Вот тогда уже высокие стороны будут предметно обсуждать выполнение двух главных задач СВО — демилитаризацию и денацификацию Киева. Та Украина, которая, может быть, останется в итоге мирных переговоров, должна стать нейтральным, внеблоковым и абсолютно денацифицированным государством. Вот это так или иначе и станет главным предметом будущих переговоров», — заключил эксперт.

