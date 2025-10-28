Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 16:25

Зеленский определил условие для трехсторонних переговоров по Украине

Зеленский: трехсторонняя встреча по Украине может пройти где угодно

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский ведет переговоры о месте проведения возможных трехсторонних переговоров по Украине с участием России и США, сообщает местный «24 канал». Глава Украины исключил территорию РФ и Белоруссии, заявив о готовности провести встречу в любой другой стране при наличии конкретных результатов.

Вопрос не в Венгрии, а в лидере Венгрии – он все блокирует Украину. <…> Если будут результаты, Бог с ним, пусть переговоры состоятся где угодно. <…> Если трехсторонняя встреча и об окончании войны, то мы готовы – все равно где. Почти все равно – не в РФ, конечно, и точно не в Белоруссии, — сказал Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не в состоянии прогнозировать возможность возобновления переговорного процесса с Киевом. Он пояснил, что текущая пауза обусловлена отсутствием готовности украинской стороны к конструктивному диалогу.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил об отсутствии прогресса в организации нового раунда российско-украинских переговоров. Дипломат констатировал, что Киев игнорирует предложения Москвы и уклоняется от конструктивного взаимодействия.

Владимир Зеленский
Украина
переговоры
Россия
Белоруссия
