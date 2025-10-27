В МИД России рассказали о ситуации по переговорам с Украиной

В МИД России рассказали о ситуации по переговорам с Украиной Замглавы МИД РФ Галузин: ситуация по переговорам с Украиной не изменилась

Подвижек по вопросу проведения очередного раунда переговоров России и Украины нет, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, Киев не отвечает на инициативы Москвы и уходит от диалога, передает ТАСС.

Я могу сослаться на высказывания [пресс-секретаря президента РФ] Дмитрия Сергеевича Пескова о том, что Украина не отвечает на наши инициативы и уходит от диалога. С тех пор ситуация не изменилась, — сказал он.

Ранее Песков заявил, что российская сторона оценивает ситуацию с переговорами по Украине как слишком затянувшуюся паузу. По словам пресс-секретаря президента РФ, заминка возникла на фоне нежелания украинского правительства активизировать диалог. Песков уточнил, что эта позиция Киева активно поддерживается его европейскими кураторами.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь указала, что западные страны превратили трек российско-американских переговоров по урегулированию конфликта на Украине в информационный балаган. По ее словам, сейчас Россия сталкивается с колоссально циничными фейками.