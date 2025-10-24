В Кремле указали на «слишком затянувшуюся паузу» в переговорах по Украине

Российская сторона оценивает ситуацию с переговорами по Украине как слишком затянувшуюся паузу, заявил в ходе общения с представителями СМИ представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента РФ, которые приводит ТАСС, заминка возникла на фоне нежелания украинского правительства активизировать диалог.

Оцениваем как паузу, слишком уже затянувшуюся паузу, которая возникла по причине нежелания киевского режима интенсифицировать этот самый переговорный процесс. И конечно, это нежелание, оно всячески поощряется в первую очередь европейскими кураторами киевского режима, — отметил он.

Ранее депутат Государственной думы Александр Толмачев выразил мнение, что американскому президенту Дональду Трампу целесообразно провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным именно в Москве. Парламентарий отметил, что, учитывая сомнения американского лидера относительно визита в Венгрию, Москва могла бы стать подходящей заменой, как это ранее предлагалось на переговорах на Аляске.