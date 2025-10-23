В Госдуме назвали Трампу альтернативу Будапешту для встречи с Путиным Депутат Толмачев призвал Трампа встретиться с Путиным в Москве вместо Будапешта

Президенту США Дональду Трампу лучше встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным в Москве, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, если руководитель США сомневается, ехать ли ему в Будапешт, то альтернативой могла бы стать столица РФ.

Если Трамп сомневается, ехать или нет в Будапешт, пусть приезжает в Москву, как ему и было предложено на Аляске. В Москве точно будет безопасно и продуктивно. А еще здесь не будет разных действующих лиц, которые вовсю пытаются вставлять палки в колеса, создавать информационный шум и подпускать туман вокруг действий России, — отметил Толмачев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и американский лидер Дональд Трамп не намерены тратить время впустую во время планируемого саммита в Будапеште. По словам представителя Кремля, для обеспечения результативности встречи требуется основательная предварительная работа.

Кроме того, Песков отметил необходимость проведения российско-американского саммита в Будапеште для продвижения мирного урегулирования украинского кризиса. Представитель Кремля также сообщил, что на встрече будут обсуждаться двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном.