«Никто не хочет терять время впустую»: Песков о саммите Россия — США Песков: Путин и Трамп не хотят тратить время впустую на саммите в Будапеште

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не хотели бы терять время впустую на саммите в Будапеште, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, чтобы встреча была результативной, нужна серьезная подготовка.

Никто не хочет терять время впустую — ни президент Трамп, ни президент Путин. Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью, — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее политолог Малек Дудаков выразил мнение, что саммит в Будапеште может быть перенесен на другую дату по инициативе Вашингтона. Эксперт предположил, что глава Белого дома хочет избежать повторения ситуации после переговоров на Аляске, по итогам которых не было достигнуто договоренностей по разрешению конфликта на Украине.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США в последние дни не обменивались документами в формате non paper по Украине. Так он ответил на слухи о том, что Москва якобы направила Вашингтону неофициальное письмо, в котором изложила условия для заключения мирного соглашения.