Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 12:14

«Никто не хочет терять время впустую»: Песков о саммите Россия — США

Песков: Путин и Трамп не хотят тратить время впустую на саммите в Будапеште

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не хотели бы терять время впустую на саммите в Будапеште, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, чтобы встреча была результативной, нужна серьезная подготовка.

Никто не хочет терять время впустую — ни президент Трамп, ни президент Путин. Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью, — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее политолог Малек Дудаков выразил мнение, что саммит в Будапеште может быть перенесен на другую дату по инициативе Вашингтона. Эксперт предположил, что глава Белого дома хочет избежать повторения ситуации после переговоров на Аляске, по итогам которых не было достигнуто договоренностей по разрешению конфликта на Украине.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США в последние дни не обменивались документами в формате non paper по Украине. Так он ответил на слухи о том, что Москва якобы направила Вашингтону неофициальное письмо, в котором изложила условия для заключения мирного соглашения.

Владимир Путин
Дональд Трамп
переговоры
Дмитрий Песков
Будапешт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые зафиксировали мощный взрыв на Солнце
Стало известно, получает ли Пугачева пенсию за границей
В ГД объяснили готовность Словакии поддержать новые санкции против России
Украине прилетела мощная ответка за атаки на гражданские объекты России
ВС России освободили населенные пункты в Днепропетровщине и Запорожье
«Привезли и выкинули»: на границе Латвии нашли зверски избитых беженцев
В Генштабе ВС РФ указали на рост угрозы для городов России
Житель Дагестана выстрелом из винтовки сбил украинский БПЛА
Налет на Дагестан, удар по Мордовии, «живой щит»: ВСУ атакуют РФ 22 октября
Педиатр предупредила о влиянии осени на школьников
Около сотни человек эвакуированы из московского ТЦ
Названа цель попыток Евросоюза саботировать переговоры в Венгрии
В московском ТЦ нашли похожий на гранату предмет
Тараканов оценил перспективы российских баскетболистов в НБА
Рядом с парламентом европейского города прозвучала стрельба
Здоровье по расписанию: как техника помогает выстроить рацион без усилий
В Генштабе РФ выступили с важным заявлением для резервистов
Военный эксперт раскрыл, зачем НАТО снабжает Украину оружием в ущерб себе
Стало известно, что будет с работой проходящих военные сборы резервистов
Что такое НДФЛ простыми словами?
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.