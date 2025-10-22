Политолог ответил, может ли Трамп отменить встречу с Путиным в Будапеште Политолог Дудаков: саммит в Венгрии могут перенести на другую дату из-за США

Саммит в Будапеште с участием российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа может быть перенесен на другую дату по инициативе Вашингтона, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Малек Дудаков. По его словам, глава Белого дома хотел бы избежать повторения ситуации после саммита на Аляске, по итогам которого не было достигнуто договоренностей по разрешению украинского конфликта.

Я думаю, маловероятно, что Трамп попытается отменить встречу с Путиным. Другое дело, что он хотел бы избежать повторения итогов саммита на Аляске, который не привел к грандиозному прорыву в плане деэскалации на украинском направлении. Другое дело, что позиция администрации Трампа пока что не сильно меняется, исходя из реалий на поле боя, а им нужно было бы, конечно, свою позицию корректировать, учитывая, что Россия свои условия уже выставила. Со стороны американцев мы пока что не наблюдаем желания сближаться с нашей позицией, соответственно, сроки проведения саммита в Будапеште могут сдвинуться, — пояснил Дудаков.

Он добавил, что на решение Трампа о проведении саммита влияют так называемые европейские ястребы. По его словам, давление на главу Белого дома также оказывается из администрации Белого дома.

Судя по всему, подготовка к саммиту в Будапеште займет какое-то время. Здесь многое также будет зависеть и от позиций европейских ястребов, которые пытаются сорвать проведение встречи Трампа и Путина, и от тех ястребов, которые есть в администрации главы Белого дома. Именно они вынуждают его не принимать наши условия, — резюмировал Дудаков.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт продолжает подготовку к саммиту с участием Путина и Трампа. По его словам, дата встречи еще не назначена.