Орбан сделал новое заявление о встрече Путина и Трампа Орбан: подготовка к саммиту в Будапеште продолжается

Венгрия продолжает подготовку к саммиту с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, написал в Facebook (деятельность в РФ запрещена) венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, дата встречи еще не назначена.

Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата пока не определена. Когда придет время, мы его организуем, — написал Орбан.

Ранее Трамп объявил о готовности раскрыть планы относительно возможных переговоров с Путиным. Он уточнил, что соответствующее заявление будет сделано в течение ближайших 48 часов.

Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что грядущий саммит с участием президентов России и США в Будапеште станет «кошмаром для ЕС». По мнению политика, станут ли «еще большим кошмаром» принятые на нем решения, зависит от хода саммита. Однако того, что уже произошло, достаточно, чтобы «испортить всем настроение» в Брюсселе, Париже, Берлине, Лондоне и Варшаве, отметил он.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о возможности проведения российско-американского саммита в ближайшее время. По его оценке, телефонный разговор между Путиным и Трампом прошел продуктивно и создал предпосылки для дальнейших контактов на высшем уровне.