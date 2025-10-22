Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 10:27

Орбан сделал новое заявление о встрече Путина и Трампа

Орбан: подготовка к саммиту в Будапеште продолжается

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: IMAGO/Global Look Press

Венгрия продолжает подготовку к саммиту с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, написал в Facebook (деятельность в РФ запрещена) венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, дата встречи еще не назначена.

Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата пока не определена. Когда придет время, мы его организуем, — написал Орбан.

Ранее Трамп объявил о готовности раскрыть планы относительно возможных переговоров с Путиным. Он уточнил, что соответствующее заявление будет сделано в течение ближайших 48 часов.

Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что грядущий саммит с участием президентов России и США в Будапеште станет «кошмаром для ЕС». По мнению политика, станут ли «еще большим кошмаром» принятые на нем решения, зависит от хода саммита. Однако того, что уже произошло, достаточно, чтобы «испортить всем настроение» в Брюсселе, Париже, Берлине, Лондоне и Варшаве, отметил он.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о возможности проведения российско-американского саммита в ближайшее время. По его оценке, телефонный разговор между Путиным и Трампом прошел продуктивно и создал предпосылки для дальнейших контактов на высшем уровне.

Виктор Орбан
Венгрия
Дональд Трамп
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сальдо раскрыл, откуда ВСУ придется отступить под натиском ВС России
Физиономист посмотрел видео с экс-женой Бивола и сделал вывод
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 октября: где сбои в РФ
«Будет уроком»: генерал высказался о мощном ударе РФ по энергетике Украины
Волчанск, Песчаное, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 октября
Экс-ведущего «Модного приговора» задержали на границе США
Baza: в Башкирии задержан замначальника миграционного управления МВД
Под Петербургом россиянин зарезал коллегу
В Госдуме объяснили, чем грозит вовлечение детей в азартные игры
Россиянин скончался в ДТП с машиной ритуальных услуг
«Запускают с катапульты»: раскрыто, откуда ВСУ атаковали Дагестан
Суд принял решение по правомерности штрафов с двух дорожных камер
Три российских аэропорта снова открыли двери для пассажиров
«Очевидный спад»: россиянки «забыли» дорогу в маникюрные салоны
В Европе объяснили, почему Макрон превратился в зануду
Невролог рассказала, связаны ли перепады погоды с головными болями
Аналитик дала прогноз по автокредитованию
Нарколог объяснил странное поведение угодившей в скандал экс-жены Бивола
Россия ратифицировала договор о партнерстве с Венесуэлой
Психиатр раскрыл, как избавиться от заикания в зрелом возрасте
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.