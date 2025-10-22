Трамп рассказал, когда раскроет планы по встрече с Путиным Трамп сообщит о следующих шагах по переговорам с Путиным через два дня

Президент США Дональд Трамп объявил о готовности раскрыть планы относительно возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщили на сайте Белого дома. Он уточнил, что соответствующее заявление будет сделано в течение ближайших сорока восьми часов.

В течение ближайших двух дней мы проинформируем вас о наших действиях, — заявил Трамп.

Ранее сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что грядущий саммит с участием президентов России и США в Будапеште станет «кошмаром для ЕС». По мнению политика, станут ли «еще большим кошмаром» принятые на нем решения, зависит от хода саммита. Однако того, что уже произошло, достаточно, чтобы «испортить всем настроение» в Брюсселе, Париже, Берлине, Лондоне и Варшаве, отметил он.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что встреча Путина и Трампа может пройти через неделю после переговоров глав МИД США и России. Он также уточнил, что вечером 16 октября отдал распоряжения о создании организационного комитета по подготовке российско-американского саммита.