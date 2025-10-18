Сенатор Пушков назвал худший кошмар Евросоюза

Грядущий саммит с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште стал «кошмаром для ЕС», написал в своем Telegram-канале сенатор РФ Алексей Пушков. По мнению политика, станут ли «еще большим кошмаром» принятые на нем решения, зависит от хода саммита. Однако того, что уже произошло, достаточно, чтобы «испортить всем настроение в Брюсселе, Париже, Берлине, Лондоне и Варшаве».

Именно по этой причине он (Трамп. — NEWS.ru) предложил для встречи с Путиным Будапешт — столицу единственной страны в ЕС, изначально и решительно выступающей и против санкций, и против войны. Помимо всего прочего, консерватор Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии. — NEWS.ru) ему намного ближе, чем любой [Эммануэль] Макрон (президент Франции. — NEWS.ru), — высказался сенатор.

Пушков отметил, что на саммите по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке Трамп назвал Орбана «фантастическим» и выразил уверенность в его победе на следующих выборах, чем вызвал ужас у ЕС. Кроме того, сенатор уверен, что Трамп мало кого считает «равным себе» среди европейских коллег.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что встреча Путина и Трампа может пройти через неделю после переговоров глав МИД США и России. Он также уточнил, что вечером 16 октября отдал распоряжения о создании организационного комитета по подготовке российско-американского саммита.