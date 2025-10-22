Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 11:57

В МИД России ответили на слухи об обмене документами по Украине с США

Рябков: Россия и США не обменивались документами в формате non paper по Украине

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США в последние дни не обменивались документами в формате non paper по Украине. Так он ответил на сообщения западных СМИ о том, что Москва якобы направила Вашингтону неофициальное письмо, в котором изложила условия для заключения мирного соглашения, передает ТАСС.

Не могу подтвердить, что обменивались. <…> Я вообще хотел бы отметить, что обилие разного рода слухов, <…> появляющихся в информпространстве, которое контролируется западными СМИ, не помогает делу, — подчеркнул дипломат.

По его словам, «народ уже не может понять, где правда, а где выдумка». В связи с этим Рябков отметил, что не хочет выступать как человек, который «добавляет огня». В то же время он уточнил, что подготовка к встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа идет полным ходом.

Ранее политолог Малек Дудаков выразил мнение, что политический саммит в Будапеште между российским и американским лидерами может быть перенесен на более поздний срок из-за сохраняющихся разногласий между двумя государствами. По его словам, глава Белого дома хотел бы избежать повторения саммита на Аляске, по итогам которого не было достигнуто договоренностей в контексте деэскалации украинского конфликта.

Украина
США
Россия
Сергей Рябков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин расстрелял соседей по даче
Военный-атеист поверил в бога после участия в СВО
В РКН объяснили, зачем «тормозятся» Telegram и WhatsApp
Ученые зафиксировали мощный взрыв на Солнце
Стало известно, получает ли Пугачева пенсию за границей
В ГД объяснили готовность Словакии поддержать новые санкции против России
Украине прилетела мощная ответка за атаки на гражданские объекты России
ВС России освободили населенные пункты в Днепропетровщине и Запорожье
«Привезли и выкинули»: на границе Латвии нашли зверски избитых беженцев
В Генштабе ВС РФ указали на рост угрозы для городов России
Житель Дагестана выстрелом из винтовки сбил украинский БПЛА
Налет на Дагестан, удар по Мордовии, «живой щит»: ВСУ атакуют РФ 22 октября
Педиатр предупредила о влиянии осени на школьников
Около сотни человек эвакуированы из московского ТЦ
Названа цель попыток Евросоюза саботировать переговоры в Венгрии
В московском ТЦ нашли похожий на гранату предмет
Тараканов оценил перспективы российских баскетболистов в НБА
Рядом с парламентом европейского города прозвучала стрельба
Здоровье по расписанию: как техника помогает выстроить рацион без усилий
В Генштабе РФ выступили с важным заявлением для резервистов
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.