В МИД России ответили на слухи об обмене документами по Украине с США Рябков: Россия и США не обменивались документами в формате non paper по Украине

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США в последние дни не обменивались документами в формате non paper по Украине. Так он ответил на сообщения западных СМИ о том, что Москва якобы направила Вашингтону неофициальное письмо, в котором изложила условия для заключения мирного соглашения, передает ТАСС.

Не могу подтвердить, что обменивались. <…> Я вообще хотел бы отметить, что обилие разного рода слухов, <…> появляющихся в информпространстве, которое контролируется западными СМИ, не помогает делу, — подчеркнул дипломат.

По его словам, «народ уже не может понять, где правда, а где выдумка». В связи с этим Рябков отметил, что не хочет выступать как человек, который «добавляет огня». В то же время он уточнил, что подготовка к встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа идет полным ходом.

Ранее политолог Малек Дудаков выразил мнение, что политический саммит в Будапеште между российским и американским лидерами может быть перенесен на более поздний срок из-за сохраняющихся разногласий между двумя государствами. По его словам, глава Белого дома хотел бы избежать повторения саммита на Аляске, по итогам которого не было достигнуто договоренностей в контексте деэскалации украинского конфликта.