26 октября 2025 в 16:51

Захарова оценила нынешнее состояние переговоров по Украине

Захарова: Запад заполонил фейками трек переговоров России и США на тему Украины

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Западные страны превратили трек российско-американских переговоров по урегулированию конфликта на Украине в информационный балаган, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, сейчас Россия сталкивается с колоссально циничными фейками.

Мы сталкиваемся с колоссальным по цинизму, даже не по количеству, а по цинизму информационным валом фейков. Вот я думаю, что недавняя история с будапештским саммитом тому пример, как навалилось западное сообщество нецивилизованное, как забросали все это фейками, как начали приводить всякие утечки, какие-то несуществующие цитаты, друг друга опровергать, опять вбрасывать — то есть настоящий информационный балаган, — сказала Захарова.

Ранее дипломат заявила, что Евросоюз погрузился в пучины безумия, так как занимается разжиганием ненависти в сердцах людей. Недопущение начала глобальной войны и возвращение мира на путь благоразумия она назвала ключевой задачей народной дипломатии.

После этого Захарова обвинила западную сторону в запуске большой информационной кампании об отмене саммита России и США в Будапеште. Дипломат обратила внимание, что за последние несколько дней наблюдалась информационная атака с участием ИИ и обычных СМИ.

