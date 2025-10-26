Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 11:34

«Посмотрите, что происходит»: Захарова осудила Европу за безумие

Захарова: народной дипломатии нужно вернуть мир к благоразумию из-за безумия ЕС

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

ЕС погрузился в пучины безумия, так как занимается разжиганием ненависти в сердцах людей, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова на пленарной сессии на Международном форуме сотрудничества. Недопущение начала глобальной войны и возвращение мира на путь благоразумия она назвала ключевой задачей народной дипломатии, передает ТАСС.

Наша задача сегодня — всем вместе сделать так, чтобы не началась война глобальная. Посмотрите, что происходит в Европе, посмотрите, до какого безумия доходят страны Европейского союза, посмотрите, что они делают, — отметила она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения о срыве саммита глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не соответствуют действительности. Представитель Кремля отметил, что конкретных сроков для проведения встречи не обозначалось.

После этого Захарова обвинила западную сторону в запуске большой информационной кампании об отмене саммита России и США в Будапеште. Дипломат обратила внимание, что за последние несколько дней наблюдалась информационная атака с участием ИИ и обычных СМИ.

