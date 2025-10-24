В Кремле сделали заявление насчет «срыва» саммита Путина и Трампа Песков: саммит в Будапеште не был сорван, так как сроков его проведения не было

Утверждения о срыве саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште не соответствуют действительности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, конкретных сроков для его проведения не назначалось.

Точных сроков проведения саммита никто не называл, о них никто не договаривался, это первое. В этом плане было очень сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей, — сказал Песков.

Ранее лидер РФ заявил, что российско-американский саммит в Будапеште скорее перенесен, а не отменен. По его словам, диалог всегда лучше, чем конфронтация. До этого Трамп сообщил, что отменил встречу с Путиным, переговоры будут организованы в будущем.

Политолог Сергей Михеев объяснил, что отмена встречи президентов связана с отсутствием у Трампа четкой стратегии по урегулированию украинского конфликта. Он предположил, что реальное обсуждение инициатив может вестись на закрытых встречах, однако публично все ограничивается общими фразами.