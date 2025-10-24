В России объяснили отказ Трампа от встречи с Путиным Политолог Михеев: Трамп не стал встречаться с Путиным из-за отсутствия плана

Отмена саммита США и России в Будапеште связана с отсутствием у американского президента Дональда Трампа четкой стратегии по урегулированию украинского конфликта, заявил политолог Сергей Михеев в эфире радио «Вести ФМ». Он предположил, что реальное обсуждение инициатив может вестись на закрытых встречах, однако публично все ограничивается общими фразами.

То есть где план Трампа? Он в чем состоит? Вот у всех есть план. Каждый по плану что-то написал. <…> В чем план Трампа по Украине? Вообще не понятно. Ни в чем, — заявил эксперт.

При этом Михеев раскритиковал заявление Белого дома о том, что Россия якобы не сделала шагов навстречу. В качестве позитивного момента политолог отметил, что США не планируют передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk, способные нести ядерные боеголовки.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что саммит России и США в Венгрии остается в планах и непременно пройдет — об этом в Европе хорошо осведомлены. Он подчеркнул, что дата его проведения остается под вопросом.