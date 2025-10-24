Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 10:04

В России объяснили отказ Трампа от встречи с Путиным

Политолог Михеев: Трамп не стал встречаться с Путиным из-за отсутствия плана

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Отмена саммита США и России в Будапеште связана с отсутствием у американского президента Дональда Трампа четкой стратегии по урегулированию украинского конфликта, заявил политолог Сергей Михеев в эфире радио «Вести ФМ». Он предположил, что реальное обсуждение инициатив может вестись на закрытых встречах, однако публично все ограничивается общими фразами.

То есть где план Трампа? Он в чем состоит? Вот у всех есть план. Каждый по плану что-то написал. <…> В чем план Трампа по Украине? Вообще не понятно. Ни в чем, — заявил эксперт.

При этом Михеев раскритиковал заявление Белого дома о том, что Россия якобы не сделала шагов навстречу. В качестве позитивного момента политолог отметил, что США не планируют передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk, способные нести ядерные боеголовки.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что саммит России и США в Венгрии остается в планах и непременно пройдет — об этом в Европе хорошо осведомлены. Он подчеркнул, что дата его проведения остается под вопросом.

политологи
Дональд Трамп
встречи
США
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гастроэнтеролог предупредила, кому опасно употреблять макароны
Губернатор раскрыл, кто выплатит семьям погибших в Копейске 120 млн рублей
Банда россиян попалась на подделке документов для нелегальных мигрантов
«Прости, что мешала»: сын Дубцовой сменил фамилию
Мужчина погиб в ДТП по дороге на кладбище
Миронов призвал реформировать российскую систему здравоохранения
Еще одна страна готова организовать саммит России и США
СК квалифицировал атаку БПЛА в Красногорске как теракт
В российской армии появилась робототехническая платформа для БПЛА
Запеченная горбуша с ароматным луком: рецепт, который покорит всех
«Пользы для Запада нет»: раскрыта причина желания Европы разделить Украину
В Британии утешают Украину, что потеря Донбасса — не так уж и плохо
Словакия не собирается финансировать Украину
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 октября: где сбои в РФ
Министру обороны доложили о крупном успехе российской армии в ДНР
Приманиваем турка: рецепт менемена — готовим яичницу с помидорами
В США арестовали учительницу, четырежды совратившую школьника
Политолог оценил риски для мирных переговоров от новых санкций США
ВСУ расстреляли сослуживцев за отказ идти против армии России
ЦИК обратился в Генпрокуратуру из-за одного решения губернатора Балицкого
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.