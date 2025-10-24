Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 09:35

Орбан назвал переговоры Путина и Трампа неизбежными

Орбан: саммит России и США в Венгрии остается в планах

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press

Саммит России и США в Венгрии остается в планах и непременно пройдет — об этом в Европе хорошо осведомлены, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В эфире радио Kossuth он подчеркнул, что дата его проведения остается под вопросом.

Здесь, в Европе, точно знают, что мирный саммит не снят с повестки дня. Он не состоится через неделю, дата под вопросом, но то, что он будет, сомнений нет. Ну все знают, что русские договорятся с американцами, — сказал Орбан.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа остается в планах, но Вашингтон ждет от нее конкретных результатов. На брифинге она подчеркнула, что американская сторона хочет гарантировать «осязаемый позитивный результат» от такого диалога.

Ранее российский лидер заявил, что российско-американский саммит в Будапеште скорее перенесен, а не отменен. По его словам, диалог всегда лучше, чем конфронтация. До этого Трамп сообщил, что отменил встречу с Путиным. По его словам, переговоры будут организованы в будущем.

