Орбан назвал переговоры Путина и Трампа неизбежными

Саммит России и США в Венгрии остается в планах и непременно пройдет — об этом в Европе хорошо осведомлены, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В эфире радио Kossuth он подчеркнул, что дата его проведения остается под вопросом.

Здесь, в Европе, точно знают, что мирный саммит не снят с повестки дня. Он не состоится через неделю, дата под вопросом, но то, что он будет, сомнений нет. Ну все знают, что русские договорятся с американцами, — сказал Орбан.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа остается в планах, но Вашингтон ждет от нее конкретных результатов. На брифинге она подчеркнула, что американская сторона хочет гарантировать «осязаемый позитивный результат» от такого диалога.

Ранее российский лидер заявил, что российско-американский саммит в Будапеште скорее перенесен, а не отменен. По его словам, диалог всегда лучше, чем конфронтация. До этого Трамп сообщил, что отменил встречу с Путиным. По его словам, переговоры будут организованы в будущем.