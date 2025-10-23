Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 октября 2025 в 21:23

В Белом доме высказались о встрече Путина и Трампа

Белый дом: встреча Путина и Трампа все еще остается в планах

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа остается в планах, но Вашингтон ждет от нее конкретных результатов, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. На брифинге, трансляция которого опубликована в соцсети Х, она подчеркнула, что американская сторона хочет гарантировать «осязаемый позитивный результат» от такого диалога. По ее словам, речь идет о том, чтобы встреча стала «хорошим использованием времени» главы Соединенных Штатов.

Так что встреча между двумя лидерами не снята целиком с повестки дня. Думаю, что президент [Трамп] и вся администрация [США] надеются на то, что однажды она состоится, — сказала Ливитт.

23 октября американский президент признался, что отменит очные переговоры с российским лидером в Будапеште. По словам Трампа, встреча будет организована позже. Сейчас, считает глава Белого дома, они не достигнут нужной цели.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщал, что изменение позиции Вашингтона по встрече с Путиным открывает для Москвы новые возможности. Политик указал, что отмена саммита в Венгрии позволяет ВС России действовать более решительно.

Белый дом
США
Владимир Путин
Дональд Трамп
встречи
