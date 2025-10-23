Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 13:28

Медведев назвал явный плюс отказа Трампа от встречи с Путиным в Будапеште

Медведев: срыв саммита в Венгрии позволяет бить по ВСУ без оглядки на переговоры

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Изменение позиции президента США Дональда Трампа по встрече с российским лидером Владимиром Путиным открывает для России новые оперативные возможности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. По его мнению, отмена запланированного саммита в Будапеште позволяет российским вооруженным силам действовать более решительно.

Есть в очередном движении трамповского маятника и явный плюс: можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры, — написал Медведев.

Медведев подчеркнул, что достижение победы возможно лишь путем уничтожения противника. Он выразил убежденность в том, что заключение бессмысленных соглашений не является путем к разрешению конфликта.

Ранее зампред Совбеза РФ заявил, что США являются противником России, и отмена саммита в Будапеште это доказала. По его словам, Трамп «полноценно встал на тропу войны», и теперь хозяин Белого дома «полностью солидаризировался с безумной Европой».

Прежде Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным, которая должна была состояться в венгерской столице. При этом он не исключил, что переговоры будут организованы в будущем.

Россия
Дмитрий Медведев
США
переговоры
Украина
Медведев назвал явный плюс отказа Трампа от встречи с Путиным в Будапеште
