Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 11:20

«Разговорчивый „миротворец“»: Медведев разнес Трампа на фоне отмены саммита

Медведев: отмена саммита в Будапеште доказала, что США являются противником РФ

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

США являются противником России, и отмена саммита в Будапеште это доказала, заявил в своем Telegram-канале замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, американский лидер Дональд Трамп «полноценно встал на тропу войны».

Если у кого-то еще сохранялись иллюзии — получите. США — наш противник, а их разговорчивый «миротворец» теперь полноценно встал на тропу войны с Россией. Да, он пока не всегда активно воюет на стороне бандеровского Киева, но это теперь его конфликт, а не маразматика [Джо] Байдена, — отметил Медведев.

По его мнению, возможные оправдания действий Трампа не отменяют главного: принятые им решения являются актом войны против России. И теперь хозяин Белого дома «полностью солидаризировался с безумной Европой», уточнил зампред Совбеза.

В то же время в действиях главы США Медведев увидел и «явный плюс». Он заявил, что теперь можно без оглядки на ненужные переговоры наносить удары самым разным оружием по «бандеровским нычкам» и добиваться победы именно на земле, уничтожая врагов, а не заключая бессмысленные сделки за канцелярским столом.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дальнейшие контакты РФ и США должны продолжаться в целях конкретизации двустороннего диалога. По ее словам, Москва рассчитывает на объяснение Вашингтоном своих соображений и мотивов в отношении предпринимаемых им действий.

Дмитрий Медведев
Дональд Трамп
Россия
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Болезненный ответ»: Захарова сделала грозное предупреждение ЕС
Блогерша-криминолог хотела устроить теракт после обмана мошенников
В Казахстане рухнул украинский беспилотник
Политолог ответил, при каком условии состоится встреча Путина и Трампа
Эксперт раскрыл, отразятся ли санкции США на российских автомобилистах
В РСТ рассказали, смогут ли россиян посещать Европу вопреки санкциям
Киркоров объяснил, почему в Сети завирусились танцоры Булановой
В ЕГЭ хотят ввести новый предмет
Озвучено решение суда по делу незаконно въехавшего в Россию француза
Самый юный пилот «Формулы-3» оказался отцеубийцей
В Приморье незаконно вырубили более 300 деревьев
Бывший депутат Госдумы хочет выйти под подписку о невыезде
Королевская семья Британии: новости, Уильям согласился встретиться с Гарри
Похоронное бюро потеряло тело и подменило покойника
«Врагу не пожелаю»: жена телеведущего Николаева рассказала о его состоянии
«Осталось немного»: ВСУ потеряли почти все истребители
В России тратят десятки миллиардов на спреи для носа и потом идут под нож
В Венгрии обозначили главное препятствие для переговоров США и России
В российском регионе от взрыва колонки пострадали два человека
Появились кадры нападения тигра на фермеров в поле
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.