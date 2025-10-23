«Разговорчивый „миротворец“»: Медведев разнес Трампа на фоне отмены саммита

США являются противником России, и отмена саммита в Будапеште это доказала, заявил в своем Telegram-канале замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, американский лидер Дональд Трамп «полноценно встал на тропу войны».

Если у кого-то еще сохранялись иллюзии — получите. США — наш противник, а их разговорчивый «миротворец» теперь полноценно встал на тропу войны с Россией. Да, он пока не всегда активно воюет на стороне бандеровского Киева, но это теперь его конфликт, а не маразматика [Джо] Байдена, — отметил Медведев.

По его мнению, возможные оправдания действий Трампа не отменяют главного: принятые им решения являются актом войны против России. И теперь хозяин Белого дома «полностью солидаризировался с безумной Европой», уточнил зампред Совбеза.

В то же время в действиях главы США Медведев увидел и «явный плюс». Он заявил, что теперь можно без оглядки на ненужные переговоры наносить удары самым разным оружием по «бандеровским нычкам» и добиваться победы именно на земле, уничтожая врагов, а не заключая бессмысленные сделки за канцелярским столом.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дальнейшие контакты РФ и США должны продолжаться в целях конкретизации двустороннего диалога. По ее словам, Москва рассчитывает на объяснение Вашингтоном своих соображений и мотивов в отношении предпринимаемых им действий.