23 октября 2025 в 11:08

Захарова раскрыла цель дальнейших контактов с США

Захарова назвала целью дальнейших контактов России и США конкретизацию диалога

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Министерство иностранных дел России считает, что дальнейшие контакты РФ и США должны продолжаться в целях конкретизации двустороннего диалога, заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, также Москва хочет конкретизировать переговоры с Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине.

Целью видится конкретизация дальнейших параметров российско-американского диалога как по различным аспектам двусторонних отношений, так и по дальнейшим совместным шагам на треке украинского урегулирования, — сказала Захарова.

Дипломат добавила, что Москва рассчитывает на объяснение Вашингтоном своих соображений и мотивов в отношении предпринимаемых им действий. В частности, это касается шагов американской стороны в публичной плоскости, подчеркнула она.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште. При этом он не исключил, что переговоры будут организованы в будущем.

Кроме того, Минфин США ввел новые санкции против российских корпораций «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Отмечается, что под ограничения также попали 34 дочерние структуры российских нефтедобывающих компаний.

Россия
США
переговоры
Мария Захарова
