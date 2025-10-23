«Лукойл» и «Роснефть» получили новый удар от США США ввели санкции против компаний «Роснефть», «Лукойл» и их дочерних структур

Минфин США ввел новые санкции против российских корпораций «Роснефть» и «Лукойл», сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что под ограничения также попали 34 дочерние структуры российских нефтедобывающих кампаний.

Компании «Роснефть» и «Лукойл» включены в [санкционный] список в соответствии с указом номер 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики Российской Федерации, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что Великобритания ввела санкции против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть», а также в отношении национальной системы платежных карт России. Кроме того, Лондон распространил ограничительные меры на 51 судно, якобы связанное с РФ.

До этого сообщалось, что российские алмазы успешно обходят западные санкции через новые маршруты поставок. По данным экспертов, занимая треть мирового производства камней, Россия перенаправила потоки в ОАЭ, Индию и Гонконг после запрета прямого импорта со стороны G7.

Кроме того, глава «Норникеля» Владимир Потанин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что компания оказалась уязвима в вопросе санкционного давления. По его словам, спрос на металл в стране полностью покрывается, как и на платиноиды и золото. Однако основная часть продукции компании реализуется на внешнем рынке, уточнил он.