14 октября 2025 в 17:28

Глава «Норникеля» пожаловался Путину на санкционное давление

Потанин сообщил Путину, что «Норникель» стал уязвим перед санкционным давлением

Владимир Потанин Владимир Потанин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

«Норникель» оказался уязвим в вопросе санкционного давления, заявил глава компании Владимир Потанин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает Кремль. По его словам, спрос на металл в стране полностью покрывается, как и на платиноиды и золото. Однако основная часть продукции компании реализуется на внешнем рынке.

Отсюда и преимущество, и устойчивость нашей компании, но, с другой стороны, уязвимость с точки зрения санкционного давления, — уточнил Потанин.

По словам Потанина, доходы «Норникеля» снижаются последние пять лет. Глава компании добавил, что сейчас им приходится работать в трудных условиях снижения мировых цен на продукцию. Среди прочих факторов он отметил нарушение логистических и платежных цепочек, а также необходимость переориентироваться на новые рынки.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза не планируют вводить санкции на импорт российского никеля. В ЕС признали, что этот металл активно используется в оборонной промышленности объединения. Такая ситуация с никелем складывалась в сентябре 2025 года.

Норникель
Владимир Потанин
Владимир Путин
санкции
