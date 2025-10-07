Осенние суды Потанина: жена, партнеры, менеджеры. Кто следующий?

В Москве холодает, а в залах суда становится жарко. У юристов осень ассоциируется с пиком судебной активности. На общем фоне громких новостей о тяжбах выделяется флагман российской металлургии и горнодобывающей промышленности «Норильский никель».

В сентябре потеплело в апелляционном суде Лондона. Бывшая жена Владимира Потанина Наталья спустя годы непримиримых судебных споров добилась разрешения обратиться в суд с требованием о финансовом обеспечении после развода в 2014 году. СМИ небезосновательно полагают, что затянувшийся бракоразводный процесс может стать одним из самых дорогостоящих в новейшей истории. На кону половина стоимости доли Владимира Потанина в «Норникеле», доля дивидендов, полученных с 2014 года, и элитная недвижимость на $150 млн. После победы, пусть и промежуточной, Наталья Потанина вместе со своими адвокатами полна сил и уверенности в том, что дело разрешится без дальнейших проволочек. Впрочем, привычка миллиардера судиться говорит скорее о другом.

В октябре во Втором кассационном суде Москвы возможно потепление. 9 октября бывший главный производственник «Норникеля» Сергей Степанов будет доказывать свое право на выплаты от компании по заключенному трудовому контракту. Напомним предысторию. Степанов пришел в «Норникель» на должность старшего вице-президента — производственного директора в 2021 году после трех крупномасштабных ЧП: нашумевшей экологической катастрофы на ТЭЦ-3 в Норильске, подтопления двух рудников и обрушения здания обогатительной фабрики, которое привело к гибели людей. Отчеты «Норильского никеля» за все три года работы Степанова демонстрировали хорошие показатели, и компания выплачивала дивиденды. Казалось бы, эффективного производственника нужно ценить, но Степанов ушел из «Норникеля». Спустя год, в 2025-м, его сменщик в сентябре покинул компанию, по сообщениям источников РБК, «на фоне ухудшения производственных показателей». А Степанов встретился со своим бывшим работодателем уже в зале суда.

Аномальная жара прогнозируется в Высоком суде Англии и Уэльса. Еще в июле US Rusal расширил список претензий к Владимиру Потанину по поводу возможного вывода активов из группы «Норникель». Один из эпизодов — вывод из компании поставщика «Логистик-Центр» и продажа его по цене около 87 млн рублей, в то время как эксперты US Rusal оценили «Логистик-Центр» в 700 млн рублей. После смены владельца «Логистик-Центр» продолжил работать с группой «Норникель», значительно расширив спектр предоставляемых услуг, и смог принести своему новому собственнику дивиденды на сумму более чем 17 млрд рублей. Кстати, «Логистик-Центр» обеспечивал оборудованием и амбициозный «Серный проект». В суде US Rusal требует отстранить Владимира Потанина от управления «Норникелем» и продать часть доли в компании.

«Норникель» обладает одной из самых крупных частных акционерных баз в России. За котировками акций флагмана отечественной цветной металлургии следят сотни тысяч человек. А еще акционеры, вложившие в «Норникель» свои кровно заработанные, вынуждены смотреть на эффектные судебные пируэты компании и ее руководителя. При этом показатели производства не радуют, и дивиденды последние два года не выплачиваются. В общем, хочется верить, что руководство компании вспомнит и о дивидендах, и об экологическом благополучии жителей города трудовой доблести, не доведет дело до новых техногенных катастроф, и благоприятная погода установится над легендарным городом сибирских металлургов — Норильском.