«Неприемлемая ситуация»: ЕС не смог наложить санкции на один металл из РФ

«Неприемлемая ситуация»: ЕС не смог наложить санкции на один металл из РФ Yle: Евросоюз не стал включать никель в новый пакет санкций против России

Страны Евросоюза не планируют вводить ограничения на импорт российского никеля в рамках нового пакета санкций, сообщает финская телерадиокомпания Yle. Этот металл активно используется в оборонной промышленности ЕС, отметила евродепутат Мерья Кюлленен, назвав подобную ситуацию неприемлемой.

Это этически крайне неприемлемая ситуация. Чем больше мы покупаем у России, тем сильнее становится ее военная промышленность, — сказала Кюлленен.

По данным за 2024 год, ЕС импортировал российского никеля на $1 млрд, а за первый квартал 2025 года — на $300 млн. Доля российского металла в импорте сообщества составляет 25%, тогда как собственное производство ЕС покрывает лишь 3% потребностей. Как подчеркивает евродепутат Катри Кулмуни, никель имеет критическое значение для оборонной, автомобильной и сталелитейной промышленности стран ЕС.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Евросоюз меняет парадигму голосований за продление антироссийских санкций. Так он отреагировал на намерение Европейской комиссии заменить единогласное голосование на голосование квалифицированным большинством.