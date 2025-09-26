Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 15:25

Песков отметил смену подхода Евросоюза к антироссийским санкциям

Песков перенаправил вопросы о новой системе голосований по санкциям в Брюссель

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Евросоюз меняет парадигму голосований за продление антироссийских санкций, сообщил официальный пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий». Перед этим стало известно, что Европейская комиссия предложила заменить единогласное голосование на голосование квалифицированным большинством.

Этот вопрос надо задавать не нам, а в Брюссель. Речь идет о смене парадигмы в подходе к основам голосования по таким важным вопросам,ответил Песков.

Предполагается, что новая схема голосования, где достаточно будет большинства голосов для продления рестрикций, позволит ЕС обойти вето Венгрии. Не менее десятка стран союза выступили за отмену правила единогласия.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе также придумали схему, позволяющую и дальше финансировать Украину в обход вето некоторых стран-участниц. Политики рассматривают возможность выдачи Киеву нового кредита за счет замороженных российских активов. По замыслу Еврокомиссии, правительство Украину вернет средства, но уже после получения компенсаций от России.

