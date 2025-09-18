ЕС нашел способ поддержать Украину без участия Венгрии

Европейский союз рассматривает возможность выделения Украине нового кредита, обеспеченного замороженными российскими активами, чтобы обойти возможное вето Венгрии, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По замыслу Еврокомиссии, Киев будет возвращать средства только после получения компенсаций от России, сами активы при этом изыматься не будут.

Чтобы избежать вето со стороны отдельных стран, вероятно, потребуется межправительственное соглашение, — поделился источник.

Схема предполагает выпуск облигаций под гарантии государств ЕС, а активы планируется перенести из депозитария Euroclear в специальную структуру для долгосрочного вложения и получения прибыли. Источники агентства уточняют, что отказ Венгрии участвовать окажет минимальное влияние на реализацию проекта, учитывая небольшую долю страны в экономике ЕС.

Ранее замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что Евросоюз отложил принятие нового пакета санкций против России из-за непонятной позиции США. Политик уточнил, что страны ЕС осознают экономические риски для себя, поскольку Вашингтон не дает четких гарантий поддержки. Климов также отметил, что это вызвало разногласия внутри Евросоюза.