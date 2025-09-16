Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 12:16

В Совфеде объяснили, почему ЕС отложил принятие новых санкций против России

Сенатор Климов: ЕС отложил принятие новых санкций против РФ из-за позиции США

Андрей Климов Андрей Климов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евросоюз отложил принятие нового пакета санкций против России из-за непонятной позиции США, заявил «Ридусу» замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. По словам сенатора, некоторые страны ЕС осознают, что последующие антироссийские санкции навредят их собственной экономике.

Государства Евросоюза прекрасно понимают, что без внятной позиции Вашингтона никуда. В США говорят, что вы сначала введите санкции, если хотите, а мы потом посмотрим и подумаем. Такая позиция означает дальнейшее разорение ЕС, — пояснил Климов.

Он отметил, что новые санкционные пакеты представляют прямую угрозу экономической безопасности для ряда европейских государств. Это также стало причиной возникновения разногласий внутри ЕС. При этом некоторые европейские лидеры продолжают демонстрировать жесткую позицию, заключил сенатор.

Ранее сообщалось, что Евросоюз отложил представление 19-го пакета санкций против России с 17 сентября на неопределенный срок. Предполагается, что задержка может быть связана с давлением на Венгрию и Словакию, которые зависят от российской нефти.

санкции
Евросоюз
экономика
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Спор о футбольных командах перерос в жестокое убийство инвалида утюгом
«Это война не Трампа, а Биби»: Израиль сотрет Газу с лица земли, что дальше
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.