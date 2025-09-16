В Совфеде объяснили, почему ЕС отложил принятие новых санкций против России

В Совфеде объяснили, почему ЕС отложил принятие новых санкций против России Сенатор Климов: ЕС отложил принятие новых санкций против РФ из-за позиции США

Евросоюз отложил принятие нового пакета санкций против России из-за непонятной позиции США, заявил «Ридусу» замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. По словам сенатора, некоторые страны ЕС осознают, что последующие антироссийские санкции навредят их собственной экономике.

Государства Евросоюза прекрасно понимают, что без внятной позиции Вашингтона никуда. В США говорят, что вы сначала введите санкции, если хотите, а мы потом посмотрим и подумаем. Такая позиция означает дальнейшее разорение ЕС, — пояснил Климов.

Он отметил, что новые санкционные пакеты представляют прямую угрозу экономической безопасности для ряда европейских государств. Это также стало причиной возникновения разногласий внутри ЕС. При этом некоторые европейские лидеры продолжают демонстрировать жесткую позицию, заключил сенатор.

Ранее сообщалось, что Евросоюз отложил представление 19-го пакета санкций против России с 17 сентября на неопределенный срок. Предполагается, что задержка может быть связана с давлением на Венгрию и Словакию, которые зависят от российской нефти.