Готовим белорусское печисто на Рождество — лучше, чем мясо по-французски

В белорусских традициях печисто — это кульминация рождественского ужина. Традиционно его готовили из большого куска свинины, говядины или даже целого гуся, томя в печи до такой нежности, что мясо буквально таяло во рту.

Вам понадобится цельный кусок свиного окорока или шеи весом около 1,5-2 килограммов. Секрет правильного вкуса — в маринаде: возьмите 3 ст. л. крупной соли, 1 ст. л. черного молотого перца и большое количество сушеного майорана. Разотрите 5-6 зубчиков чеснока в кашицу. Тщательно натрите мясо этой смесью со всех сторон, сделав небольшие надрезы ножом, чтобы чеснок и соль проникли внутрь. Оставьте мясо мариноваться в прохладном месте хотя бы на 3-4 часа, а лучше на ночь.

Для запекания подготовьте «подушку»: нарежьте крупными кружочками 4-5 луковиц и выложите их на дно глубокой формы или чугунной гусятницы. Сверху поместите мясо. Чтобы блюдо было по-настоящему сочным, влейте на дно формы стакан воды или светлого кваса. Накройте форму крышкой или плотно запечатайте фольгой. Отправляйте в разогретую до 180 °C духовку. Время приготовления рассчитывается по формуле: 1 час на каждый килограмм мяса плюс еще 30 минут для идеальной мягкости.

За 20 минут до готовности снимите крышку или фольгу, чтобы мясо покрылось аппетитной румяной корочкой. Подавайте на большом блюде, обложив его запеченным картофелем и обязательными соленьями — квашеной капустой или мочеными яблоками. Это блюдо создано для того, чтобы собирать за столом всю семью и праздновать с размахом!

Совет: чтобы мясо получилось еще более ароматным, добавьте в форму при запекании несколько ягод можжевельника или лавровый лист.

