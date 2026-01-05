Атака США на Венесуэлу
Названа вероятная причина сомнений Трампа в атаке ВСУ на резиденцию Путина

Политолог Светов: Трамп хочет завершить конфликт на Украине с выгодой для США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/Admedia/Global Look Press
Американский президент Дональд Трамп выразил сомнения по поводу атаки Вооруженных сил Украины на резиденцию президента России Владимира Путина, так как хочет завершить украинский конфликт на выгодных для США условиях, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. Он отметил, что Трамп будет оказывать давление на главу Украины Владимира Зеленского исходя из своих интересов.

Мы все время говорим: не надо иллюзий о том, что Трамп хочет любой ценой прекратить конфликт на Украине. Давайте сводить его высказывания к одной точке: он только что заявил, что США хорошо зарабатывают на Украине. То есть мир приведет к тому, что поставки оружия прекратятся? Нет, вероятно, оборонка [США] этого не хочет. Значит, он хочет ту пресловутую сделку, о которой говорит, заключить таким образом, чтобы Украина действительно получила право на создание 800-тысячной армии, которую будут содержать европейцы, взявшие на себя эти обязательства, а американцы будут поставлять им оружие. Поэтому он давит на Зеленского в рамках того, как ему видится завершение ситуации на Украине — отнюдь не в наших интересах, ― объяснил Светов.

Политолог подчеркнул, что недавняя атака США на Венесуэлу развеяла иллюзии, что Трамп может быть обеспокоен страданиями мирного населения и гибелью военных. Собеседник также добавил, что конфликт на Украине, вероятно, будет решаться на поле боя.

Слова Трампа, что он страдает от того, что молодые люди России и Украины гибнут каждый день, звучат странно. Он как-то не страдал из-за тех молодых людей, которых убили сейчас в Венесуэле или когда бомбили Иран. В течение года постепенно развеивались иллюзии о том, чего и как хочет Трамп по Украине, и иллюзии тех людей, которые думали, что он чуть ли не на стороне России. Поэтому не надо делать трагедию из-за этого заявление Трампа. Мы хотим через дипломатические каналы добиться осуждения и принятия резолюции ООН. Что дальше? Реальный ответ другой — применение силы. Что продемонстрировал Трамп? Он сказал: мир будет с позиции силы. У нас иного мира на Украине не будет — только с позиции силы. И эту силу должны проявить мы, ― резюмировал Светов.

Дональд Трамп в присутствии журналистов пула Белого дома на борту своего самолета ранее усомнился в информации об ударе ВСУ по резиденции Путина. По его словам, инцидент рядом с объектом имел место, но не был направлен на него.

