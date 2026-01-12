Поджигатели электричек в Подмосковье ответили на обвинения в терроризме Фигуранты дела о поджоге электричек в Подмосковье не признали вину в теракте

Фигуранты уголовного дела о поджоге электричек на станциях в подмосковных Лобне и Дмитрове не признали вину, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала 2-го Западного окружного военного суда, где проходит рассмотрение дела. Они отвергли обвинения в терроризме.

«Вину не признаю в полном объеме», «Обвинение понятно, вину не признаю», — сказали подсудимые.

По версии следствия, в конце декабря 2024 года двое молодых людей совершили особо тяжкие преступления, «следуя инструкции от куратора». Так, 22-летний Даниил Кулаков предложил 24-летнему Артему Жарову совершить поджоги электричек за деньги. Последний предоставил свой криптокошелек для получения оплаты. В СК считают, что обвиняемые использовали меры конспирации, а их целью было в том числе «устрашение населения».

Тем не менее в ходе расследования прозвучали и иные мотивы. Свидетель из числа сотрудников правоохранительных органов заявил, что фигуранты совершили поджоги исключительно ради финансовой выгоды. По его словам, при задержании они были шокированы, дали признательные показания и раскаялись. Адвокаты пытались вернуть дело в прокуратуру, но судья отклонил ходатайство.

Инцидент произошел 31 декабря. Молодые люди проникли на территорию станций, разбили стекло машиниста и подожгли кабину. В поезде в Лобне огонь не причинил существенного ущерба, однако в Дмитрове электричку пришлось снять с эксплуатации.

Ранее стало известно, что в Арзамасе 50-летний местный житель предстанет перед судом за попытку поджечь военкомат. Его будут судить по статье 205 УК РФ (покушение на теракт). Мужчина планировал поджечь административное здание, но в результате атаки загорелся и салон его собственного автомобиля.