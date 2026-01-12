«По примеру Нюрнберга»: стало известно, что ждет ВСУ за зверства в Селидово Депутат Журавлев: каждый виновный понесет наказание за расстрел жителей Селидово

Каждый виновный в расстреле жителей города Селидово в Донецкой Народной Республике будет привлечен к ответственности, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, ВСУ прибегают к зверским поступкам из-за неудач на поле боя.

Каждое военное преступление, совершенное киевским режимом, тщательно фиксируется. Между прочим, Следственный комитет РФ по всем случаям непременно возбуждает уголовные дела. Все эти материалы будут серьезным подспорьем на показательном процессе, который мы, по примеру Нюрнберга, обязательно устроим после нашей победы. Конечно, настроения в ВСУ сейчас на нуле — приходится отступать на всех направлениях, и из-за этого жестокость становится звериной, ненависть к людям, ждущим прихода российских солдат-освободителей, зашкаливает. Будут и издеваться, и пытать, и убивать мирное население. Единственный способ — поскорее освободить его от нацистского засилья, — высказался Журавлев.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что украинские военные расстреляли 130 мирных жителей в Селидово. По его словам, число жертв связано с интенсивностью боев и жестокостью действий ВСУ.