Секретная тактика русских: почему ВС РФ наступают по всему фронту СВО

С начала 2026 года подразделения Вооруженных сил России продвигаются вперед по всей линии фронта в зоне специальной военной операции. Только за последние дни были освобождены населенные пункты Новобойковское в Запорожской области, Грабовское в Сумской области и Братское в Днепропетровской области. Какую новую тактику применяют бойцы ВС РФ — читайте в материале NEWS.ru.

Как передовая превратилась в «прозрачный аквариум»

Военные эксперты в России и за рубежом неоднократно отмечали, что конфликт на Украине привел к кардинальному изменению характера боевых действий. Рецепты, выработанные во Второй мировой войне и последующих крупных конфликтах (Корея, Вьетнам, Афганистан) и войнах начала XXI века (Ирак, кампания США и НАТО в Афганистане, операция по принуждению к миру Грузии, Вторая ливанская война), не просто утратили эффективность, а могут привести к катастрофическим потерям.

Опрошенные NEWS.ru военные аналитики отмечают наиболее яркие особенности современного боя.

Возросшая роль разведки с использованием спутников и дронов

Во-первых, это многократно возросшая роль разведки с использованием спутников, радиоэлектронных систем и дронов-наблюдателей, а также подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Современные комплексы РЭБ с широкодиапазонными сканерами радиочастот позволяют быстро обнаружить любые переговоры в эфире и понять по ним, где сосредотачивается противник. А большое количество сравнительно дешевых и малоразмерных — а значит, их трудно обнаружить и сбить — дронов-наблюдателей, в том числе с камерами ночного видения, делает ситуацию на передовой практически прозрачной.

«Сегодня на поле боя присутствует большое количество беспилотников. Фронт ими буквально нашпигован. Скрыть передвижения максимально трудно. Дроны легко отслеживают не только маневры роты из сотни человек, но и отделение из 10 солдат. В таких условиях передовая похожа на прозрачный аквариум: противник видит ваши перемещения. БПЛА и другие средства наблюдения существенно снижают эффективность массовых и шумных атак: штурмовые группы легко выявляются и подвергаются огневым ударам», — рассказал NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Артиллерия перешла в режим «дуэлей»

Большую роль стали играть массовые и дешевые ударные БПЛА и дроны-камикадзе, имеющие невообразимую ранее точность поражения и способные нести достаточный боезаряд для уничтожения солдат противника и подрыва бронетехники.

Это, в свою очередь, повлияло уже на тактику артиллерии — главной ударной силы. Теперь о классической контрбатарейной борьбе, когда друг с другом сражались целые артиллерийские подразделения, можно забыть. Сегодня речь уже идет о контрорудийном противостоянии — выслеживании и поражении каждого отдельного орудия.

«Артиллерия, конечно, сохраняет свое влияние. Но теперь это не „боги войны“, которые массовыми залпами стирали вражеские укрепления. Теперь каждое орудие работает автономно, в режиме отдельных дуэлей. Массовых скоплений больше нет — это слишком заметная цель для дронов», — рассказал военный эксперт Виктор Сокирко.

В результате на передовой ВС РФ перешли от классических штурмов и атак стрелковыми цепями при артподдержке к скрытному просачиванию диверсионных и штурмовых групп через оборону противника — «ползучему наступлению», при котором противник теряет небольшие участки фронта, но постоянно, в ежедневном режиме.

«Эффективность просачивания подтверждает опыт освобожденных городов и поселков: такая последовательность действий уже применялась и сейчас повторяется на ряде направлений, например в районе Светлогорска и Красного Лимана. Вероятно, подобная тактика будет применяться и в районах Славянска и Краматорска», — рассказал NEWS.ru капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала Минобороны РФ «Воин России» Василий Дандыкин.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Микрогруппы внедрения вместо штурмовых колонн

Баранец объяснил, в чем принципиальная разница между штурмовыми действиями и просачиванием. «Штурм — прямой контакт: солдат идет в атаку, ведет огонь, бросает гранаты, вступает в ближний бой. Это тактика для прорыва позиций, удержания рубежей. Просачивание — скрытное, малозаметное проникновение в тыл противника микрогрупп внедрения с целью диверсии, подрыва техники. Это „тихая“, ползучая операция, где ценится незаметность и точность, а не массовая сила», — сказал он.

Внедрение может привести не только к тактическим изменениям линии фронта, но и к серьезным результатам оперативного и даже стратегического уровня. «Просачивание применяется не только для захвата позиций врага на линии фронта, но и для атак на его тылы. Прицельные удары по критически важным объектам, например штабам или складам, могут иметь эффект, выходящий за рамки тактической победы — нарушить снабжение, командование и управление, снизить боеспособность на широком участке фронта», — пояснил Баранец.

Военный эксперт Виктор Сокирко отмечает, что ВС РФ максимально оперативно отреагировали на изменившиеся технические условия военного противостояния. «Когда наша группа из двух-трех человек нащупывает дыру в обороне ВСУ, мы максимально быстро концентрируем на этом участке всю ударную технику, БПЛА, а также привлекаем авиацию. И через этот маневр захватываем очередной населенный пункт. Медленно, но уверенно и без лишних жертв. ВСУ этому противостоять не могут», — резюмировал он.

