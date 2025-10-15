Великобритания ввела санкции против крупнейших нефтяных компаний России

Великобритания ввела санкции против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть», а также в отношении национальной системы платежных карт России. Кроме того, Лондон распространил ограничительные меры на 51 судно, якобы связанное с РФ, сообщается на официальном сайте Министерства финансов страны.

Помимо всего прочего, санкциям подверглись Трансстройбанк, Примсоцбанк, ББР Банк, Солид-банк и дочка China Merchants Bank Clean Vision. Также под ограничения попала индийская нефтегазовая компания Nayara Energy, одним из совладельцев которой является «Роснефть». Отмечается, что всего в британский санкционный список вошли еще 90 позиций.

Ранее сообщалось, что российские алмазы успешно обходят западные санкции через новые маршруты поставок. По данным экспертов, занимая треть мирового производства камней, Россия перенаправила потоки в ОАЭ, Индию и Гонконг после запрета прямого импорта со стороны G7.

До этого глава «Норникеля» Владимир Потанин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что компания оказалась уязвима в вопросе санкционного давления. По его словам, спрос на металл в стране полностью покрывается, как и на платиноиды и золото. Однако основная часть продукции компании реализуется на внешнем рынке, уточнил он.