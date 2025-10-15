Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 14:32

Великобритания ввела санкции против крупнейших нефтяных компаний России

Компании «Лукойл» и «Роснефть» попали под санкции Великобритании

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

Великобритания ввела санкции против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть», а также в отношении национальной системы платежных карт России. Кроме того, Лондон распространил ограничительные меры на 51 судно, якобы связанное с РФ, сообщается на официальном сайте Министерства финансов страны.

Помимо всего прочего, санкциям подверглись Трансстройбанк, Примсоцбанк, ББР Банк, Солид-банк и дочка China Merchants Bank Clean Vision. Также под ограничения попала индийская нефтегазовая компания Nayara Energy, одним из совладельцев которой является «Роснефть». Отмечается, что всего в британский санкционный список вошли еще 90 позиций.

Ранее сообщалось, что российские алмазы успешно обходят западные санкции через новые маршруты поставок. По данным экспертов, занимая треть мирового производства камней, Россия перенаправила потоки в ОАЭ, Индию и Гонконг после запрета прямого импорта со стороны G7.

До этого глава «Норникеля» Владимир Потанин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что компания оказалась уязвима в вопросе санкционного давления. По его словам, спрос на металл в стране полностью покрывается, как и на платиноиды и золото. Однако основная часть продукции компании реализуется на внешнем рынке, уточнил он.

санкции
Великобритания
Россия
ЛУКОЙЛ
Роснефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме придумали, как дополнительно защитить здоровье нации
Белоусов раскрыл условие для соблюдения ограничений по ДСНВ
Губернатор Самарской области покаялся за мат при увольнении главы района
В Москве пройдет форум «Туризм будущего»
Опубликован шорт-лист XI Всероссийской премии «За верность науке»
Стало известно, когда истекают полномочия нецензурно уволенного чиновника
В Минобороны указали на активное военное присутствие НАТО у границ России
Били электрошокером и насиловали: как солдаты ВСУ убили россиянку
Россия поможет Венгрии в реализации важного проекта
Мерзкие дожди и холод до 0 градусов? Погода в Москве в выходные: чего ждать
В Госдуме рассказали, какие льготы появятся для участников СВО и их семей
Раскрыто, что стоит за словами нардепов о скором завершении конфликта
Сийярто назвал позором ответ Еврокомиссии по нефтепроводу «Дружба»
Стало известно, как изменилась интернет-активность россиян старше 55 лет
Фестиваль искусств Ф.М. Достоевского объявил конкурсную программу
Силуанов назвал главную причину укрепления рубля
Годовалый сын Джастина Бибера стал миллиардером
Раскрыто, зачем в Одессе создают военную администрацию после гонений мэра
ВС России обзавелись новейшими снайперскими винтовками
Названо условие, при котором конфликт на Украине закончится очень быстро
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.