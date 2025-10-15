Стало известно, как российские алмазы обходят санкции G7 Экспорт алмазов из России переориентировался на ОАЭ и Индию после санкций

Российские алмазы успешно обходят западные санкции через новые маршруты поставок, передает «Постньюс». По данным экспертов, занимая треть мирового производства камней, Россия перенаправила потоки в ОАЭ, Индию и Гонконг после запрета прямого импорта со стороны G7.

После ухода из Антверпена главным хабом стал Дубай, где сейчас заключается свыше 30% сделок с алмазами, говорится в материале. Российское сырье поступает через сети посредников, что подтверждает адаптацию отрасли к санкционному режиму.

Ранее губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил об обнаружении на месторождении имени Владимира Гриба рекордного по величине алмаза. Масса уникального самородка достигла 340 карат, что позволяет включить его в пятерку крупнейших природных кристаллов, когда-либо найденных в РФ.