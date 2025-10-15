Стало известно, как изменились цены на бриллианты в России

Цены на бриллианты достигли минимальных значений за последние 10 лет, рассказал инвестиционный аналитик Юрий Медушенко. По его словам, переданным «Постньюс», с 2023 года алмазная отрасль переживает глубокий кризис.

Индекс цен для камней массой один карат снизился на 22% год к году, достигнув 4,62 пункта, — заявил он.

Медушенко отметил, что Россия продолжает играть важную роль в мировой алмазной отрасли. В стране сосредоточено более 60% разведанных мировых запасов алмазов. Кроме того, в 2024 году на долю России пришлось 32% общемирового объема добычи этих драгоценных камней.

Ранее сообщалось, что США официально разрешили ввоз определенных категорий алмазов российского происхождения до 1 сентября 2026 года. Соответствующая лицензия была опубликована на официальном сайте Минфина страны после проведения необходимых административных процедур.