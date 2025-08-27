День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 17:47

Российские алмазы снова появятся в США

Минфин США разрешил ввоз некоторых российских алмазов до 1 сентября 2026 года

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

США официально разрешили ввоз определенных категорий алмазов российского происхождения до 1 сентября 2026 года, сообщает американский Минфин. Соответствующая лицензия была опубликована на официальном сайте ведомства после проведения необходимых административных процедур.

Согласно тексту документа, разрешение распространяется на алмазы весом один карат и более при условии их нахождения за пределами России. Критически важным требованием является отсутствие фактов экспорта или реэкспорта этих камней из РФ после 1 марта 2024 года.

Дополнительно лицензия предусматривает возможность ввоза алмазов массой от 0,5 карата при соблюдении аналогичных условий. Для этой категории камней ключевой датой является 1 сентября 2024 года, после которой они не должны были находиться на территории России или экспортироваться из нее.

Ранее итальянское издание Il Fatto Quotidiano сообщало, что Европейский союз обладает крайне ограниченными возможностями для дальнейшего санкционного давления на Россию. По мнению авторов материала, Брюссель практически исчерпал доступный арсенал ограничительных мер, а наиболее действенные инструменты остаются в распоряжении Вашингтона.

Россия
США
алмазы
санкции
