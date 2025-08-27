День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 13:28

В Европе признали свою несостоятельность в санкционном давлении на Россию

Il Fatto Quotidiano: Евросоюз исчерпал санкционные рычаги в отношении России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Европейский союз обладает крайне ограниченными возможностями для дальнейшего санкционного давления на Россию, сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano. По мнению авторов материала, Брюссель практически исчерпал доступный арсенал ограничительных мер, а наиболее действенные инструменты остаются в распоряжении Вашингтона.

Как указывается в публикации, готовящийся 19-й пакет санкций содержит крайне мало потенциальных целей для ограничений. Введение новых существенных рестрикций в отношении ключевых секторов российской экономики, таких как нефтяная и газовая отрасли, в настоящее время представляется маловероятным.

Эксперты издания полагают, что любые новые меры, аналогично предыдущим, продемонстрируют низкую эффективность без полноценной поддержки со стороны Соединенных Штатов. Именно США обладают реальными рычагами давления через механизм вторичных санкций, которые могут быть применены к третьим странам, продолжающим экономическое сотрудничество с Москвой.

В статье подчеркивается, что фактическое влияние уже введенных ограничений на российскую экономику остается весьма сомнительным. Напротив, санкционная политика ЕС спровоцировала ряд негативных последствий внутри самого Европейского союза.

К числу таких последствий относятся резкое удорожание энергоносителей, ускорение инфляционных процессов и возникновение рисков для стабильности глобальных цепочек поставок. В то же время экономические показатели России, после спада 2022 года, демонстрируют тенденцию к стабилизации и выходу на докризисные уровни.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в начале сентября будет готов 19-й пакет санкций Евросоюза против России. Она отметила, что Европа продолжит давить на РФ, пока продолжается конфликт на Украине.

Евросоюз
Россия
санкции
США
